Названа причина массового сбоя системы СДЭК В СДЭК подтвердили, что сбой IT-систем был вызван внешним воздействием

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Технический сбой логистического оператора СДЭК в конце мая был вызван внешним воздействием, утечек персональных данных клиентов не зафиксировано, следует из публикации компании. Работоспособность большей части клиентских сервисов в настоящее время восстановлена, уточнили в компании. В СДЭК подчеркнули, что резервное копирование данных организации производится ежедневно, а не раз в полгода, как писали некоторые СМИ.

На текущем этапе внутреннего расследования <...> мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием. На данный момент у нас нет оснований полагать, что произошла утечка персональных данных, — говорится в сообщении.

2 июня Telegram-канал SHOT писал, что СДЭК не восстановился после «кибернокаута». По его данным, после хакерских атак оператор принимал оплату исключительно наличными, в некоторых городах можно было воспользоваться банковской картой, однако такая форма оплаты была доступна не везде. Источники канала также утверждали, что отправителям не озвучивали сроки доставки.

О сбое в работе СДЭК стало известно 27 мая. Клиенты не могли получить и отправить посылки. Сам оператор называл причиной технические проблемы, а именно «сбой в работе вычислительных мощностей». В компании подчеркивали, что не обрабатывали заказы в ручном режиме с целью недопущения ошибок. Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за произошедшее, заявив, что именно она осуществила кибератаку.