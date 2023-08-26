Названа причина гибели экс-главы администрации президента России Жена экс-главы администрации Ельцина : Филатов умер из-за болезни крови

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Сергей Филатов

Первый глава администрации президента России Сергей Филатов скончался в больнице из-за болезни крови, заявила в беседе со «Звездой» его вдова Галина Филатова. По ее словам, врачи изо всех боролись за жизнь экс-чиновника, однако он умер в реанимации.

Да, это правда. Вчера умер Сергей Александрович. <...> В больнице, в реанимацию его скорая помощь привезла. В реанимации не смогли его спасти. Это не онкология. Это низкие тромбоциты, в общем, с кровью связано, — уточнила вдова Филатова.

О смерти экс-главы администрации первого президента России ранее утром сообщила его дочь. Филатов скончался 25 августа на 88-м году жизни. Причины его смерти она не назвала.

Бывший вице-президент России Сергей Руцкой назвал Филатова «заблудившимся» политиком. Он отметил, что Филатов долгое время находился в компартии крупного предприятия, а после этого стал зачинщиком беспорядков в России, которые привели к государственному перевороту в 1993 году.

В свою очередь супруга первого президента России Бориса Ельцина Наина сказала, что Филатов был замечательным человеком и одним из самых активных сторонников реформ в стране. По ее словам, Филатов был надежным соратником главы государства.