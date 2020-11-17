Названа предварительная причина смерти режиссёра Виктюка

https://static.news.ru/photo/46f2b266-28e8-11eb-a0de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительной причиной смерти режиссёра Романа Виктюка является инсульт.

По словам помощницы артиста Людмилы Исакович, он уже шёл на поправку после лечения от коронавируса.

Она добавила, что смерть случилась внезапно, передаёт Пятый канал.

Народный артист России и режиссёр Роман Виктюк умер в Москве в возрасте 84 лет. Смерть наступила 17 ноября. 27 октября режиссёра доставили в больницу с коронавирусом.

Виктюк родился во Львове в 1936 году. Он начал ставить спектакли с 1970-х годов в Театре им. Моссовета, в Студенческом театре МГУ и во МХАТе. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», где все актёры были мужчинами. Спустя три года он открыл Театр Романа Виктюка.

Всего режиссёр поставил больше 250 спектаклей на сценах России, Украины, Латвии, Литвы, США, Финляндии, Италии и других стран, писал NEWS.ru.