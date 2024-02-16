Названа предварительная причина пожара в «Известия холле» Предварительной причиной пожара в «Известия холле» стало замыкание электросети

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Пожар на территории «Известия холла» в Москве, предварительно, произошел из-за аварийного режима работы электросети, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его информации, речь идет о замыкании или перегрузке электросети.

Точная причина пока устанавливается. Предварительно, аварийный режим работы электросети — либо замыкание, либо перегрузка. Но причина электротехническая, — говорится в сообщении источника.

Здание «Известия холла» на Пушкинской площади загорелось накануне утром. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. По информации МЧС, огонь охватил три неэксплуатируемых строения, расположенных во дворе «Известия холла». В одном из них произошло частичное обрушение конструкции. Отмечалось, что при пожаре сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Никто не пострадал.

Ранее крупный пожар произошел в жилом доме на площади Шаумяна в Астрахани. Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров. Троих жильцов отправили в пункт временного размещения. При ликвидации пожара сотрудники МЧС спасли кота, который от испуга забился в угол в квартире.