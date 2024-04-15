Названа польза замороженных фруктов и ягод Диетолог Королева: замороженные овощи и фрукты весной могут заменить свежие

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Замороженные овощи, фрукты и ягоды весной могут стать отличной заменой свежим продуктам, так как они сохраняют клетчатку и витамины, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. Она также рекомендовала использовать зерновые каши на завтрак, такие как геркулес, греча или амарант, передает РИА Новости.

По словам Королевой, полезным завтраком могут быть омлеты, запеканки, творог и кисломолочные продукты.

Диетолог добавила, что для поддержания иммунитета важно употреблять полноценный белок, который содержится в мясе, птице, рыбе и морепродуктах. Кроме того, необходимо пить достаточное количество воды, добавлять к ней морсы или смузи из замороженных ягод, чтобы получить нужные биофлавоноиды, антиоксиданты и витамины.

Чтобы улучшить пищеварение, Королева посоветовала добавлять в питание чеснок, лук и специи. Важно употреблять жидкость между приемами пищи и предпочтение отдавать чистой воде.

Ранее врач — эндокринолог-диетолог Оксана Михалева рассказала, что психологические и эндокринные заболевания могут препятствовать похудению. По ее словам, сбросить вес мешают также болезни, при которых нужно пить лекарства, повышающие аппетит. Диетолог отметила, что иногда скинуть вес тяжело из-за заболеваний, которые сопровождаются отечностью, например, из-за заболеваний сердца, почек и вен ног.