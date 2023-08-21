Названа польза малосольных огурцов летом Диетолог Соломатина: летом малосольные огурцы помогут восполнить потерю воды

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Употребление малосольных огурцов летом поможет восполнить потерю воды и электролитов, которая происходит в процессе потоотделения, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист пояснила, что этот продукт полезен для поддержания кислотно-щелочного баланса.

Малосольные огурцы полезны для поддержания кислотно-щелочного баланса, чтобы нормально работали мышцы, проходили сигналы, сердце нормально функционировало. Они восполняют потерю воды и электролитов во время потоотделения, — уточнила диетолог.

Кроме того, малосольные огурцы препятствуют снижению давления у гипотоников в жаркую погоду. Врач отметила, что при высокой температуре воздуха сосуды расширяются, из-за этого существует риск, что давление может сильно упасть. Кроме того, могут появиться спутанность сознания и усталость.

Если гипотоники съедят малосольный огурец, то жидкость в организме задержится и давление не будет понижаться. У таких людей, наоборот, будет прилив энергии, — рассказала Соломатина.

Диетолог добавила, что малосольные огурцы улучшают пищеварение и стимулируют аппетит. Она посоветовала есть их перед основным приемом пищи, чтобы активировать выделение желудочного сока и ферменты слюнных желез и поджелудочной.

Спортивный врач Илья Мелехин ранее порекомендовал перенести время тренировок на утро или вечер в жаркую погоду. Он напомнил, что самым опасным для физической активности считается период с 11:00 до 15:00.