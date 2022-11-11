Названа польза цельнозернового хлеба Диетолог Бобровский посоветовал чаще употреблять цельнозерновой хлеб

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Цельнозерновой хлеб помогает в профилактике онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал «ФедералПресс» диетолог Андрей Бобровский. Специалист призвал чаще употреблять такой хлеб, а от изделий из муки высшего сорта как поставщика пустых калорий — отказаться.

Цельнозерновой хлеб — это изделие, в котором содержится много отрубей, витаминов и микроэлементов. Все это помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, снижая уровень холестерина, — отметил диетолог.

Бобровский также подчеркнул, что цельнозерновой хлеб должен быть важным компонентом в рационе современного человека, он способствует удалению продуктов метаболизма, помогая в профилактике онкологических заболеваний.

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Елисеева ранее рассказала о последствиях злоупотребления фастфудом. По ее словам, подобная пища грозит организму множеством негативных последствий — от лишнего веса до серьезных заболеваний. Однако последствия могут быть и более серьезными — например, диабет второго типа из-за «убойных доз простых углеводов в виде сахара». Врач также обратила внимание на вред для организма ароматизаторов, консервантов и прочей химии, которая применяется в фастфуде.