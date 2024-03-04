Названа польза бобовых для организма Роспотребнадзор: бобовые богаты белком и витамином В

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бобовые богаты белком, его содержание составляет до 24%, также в них есть большое количество витамина В, фолиевой кислоты, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что бобовые полезны и за счет содержания калия и магния. В них находится до 38% крахмала, до 11% железа и до 4% жира, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили специалисты, бобовые рекомендуется есть не чаще двух-трех раз в неделю небольшими порциями. Лучше употреблять их не в сыром виде, а добавлять в салаты или супы. При отказе от нута, гороха, фасоли могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой.

В Роспотребнадзоре уточнили, что при покупке важно обращать внимание на срок годности товара, а также проверять, нет ли в упаковке мусора, влаги или пыли. Хранить продукт лучше всего в банках с плотной крышкой.

Врач-диетолог Марьяна Джутова ранее рассказала, что наиболее полезными морепродуктами являются мидии, кальмары и осьминоги. Специалист подчеркнула, что в мидиях есть цинк, железо, натрий и витамины, в связи с чем их стоит включить в рацион при низком иммунитете, особенно в сезон простуд. В осьминогах, как и в других морепродуктах, много полезных для здоровья омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые позитивно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.