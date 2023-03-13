Пожилым россиянам рассказали о пользе укропа для здоровья Диетолог Соломатина: укроп помогает пожилым бороться с запорами и вздутием живота

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Укроп полезен для пожилых, поскольку помогает бороться со вздутием живота, что является частой проблемой людей в возрасте, рассказала «Москве 24» диетолог Елена Соломатина. Также он оказывает послабляющее и очищающее воздействие на кишечник и помогает бороться с запорами. Врач отметила, что у пожилых людей эта проблема возникает очень часто, поскольку они обычно ведут малоподвижный образ жизни, а их желудочно-кишечный тракт работает не в полную силу.

Укроп отличается от других подобных растений тем, что очень хорошо убирает вздутие. У пожилых часто бывает такое явление, потому что уже не в полную силу работает желудочно-кишечный тракт <...> Кроме того, такие люди обычно ведут малоподвижный образ жизни, поэтому у них очень часто бывают запоры. Укроп оказывает послабляющее, очищающее действие, — объяснила Соломатина.

Диетолог добавила, что укроп является хорошим источником клетчатки, которая забирает на себя излишки жира и сахара, а также снижает уровень холестерина в крови. Эксперт однако предупредила, что укроп лучше исключить из рациона при обострении заболеваний ЖКТ и наличии камней в органах мочевыводящей системы.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что лучшим напитком для пожилых людей весной является отвар шиповника. Благодаря высокому содержанию витамина С он способствует укреплению сосудов и поддерживает иммунитет, что особенно важно в весенний период, когда активизируются вирусы и бактерии. Помимо того, шиповник полезен людям с повышенным давлением, отметила врач.