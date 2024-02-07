Названа полезная альтернатива конфетам Роспотребнадзор: конфеты можно заменить сухофруктами и орехами

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Сухофрукты и орехи являются не только вкусной, но и полезной заменой конфетам, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на специалистов регионального управления Роспотребнадзора. Как подчеркивают эксперты, сладости, в состав которых входит большое количество сахара, пищевые красители, трансжиры, эмульгаторы и ароматизаторы, не приносят никакой пользы организму.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали заменить конфеты на финики, изюм, курагу, чернослив, смеси из ягод и тропических фруктов. Благодаря большому количеству клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов, эти продукты полезны для иммунитета, а также для здоровья сердца, мозга и кожи.

Хорошей альтернативой конфетам являются и орехи, пишет издание. Не обладая сладким вкусом, они содержат много белка, витаминов и полиненасыщенных жирных кислот. Горсть орехов является полноценным перекусом, который гораздо полезнее сладкого чая, подчеркнули эксперты.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, рекомендуется к употреблению и горький шоколад с содержанием 72% какао-бобов. Этот продукт богат фосфором, кальцием, калием, железом, магнием и натрием. При этом злоупотреблять шоколадом все же не стоит.

К полезным сладостям относят и низкокалорийный натуральный ягодный или фруктовый мармелад, который содержит инулин и пектин, а также витамины, пишет издание. Заменой конфетам могут быть и пастила с зефиром, если они не содержат сахар.

Ранее врач-невролог Елена Сурская рассказала, что избыток сладкого в рационе вредит работе мозга, вызывая ухудшение памяти и способности к обучению, а также повышая раздражительность. По словам специалиста, это происходит из-за избыточной концентрации глюкозы в крови.