«Спишь только час»: названа победительница конкурса «Миссис Россия Мира» Динара Саляхова из Татарстана победила в конкурсе «Миссис Россия Мира 2024»

Фото: NEWS.ru

Динара Саляхова

Бизнесвумен Динара Саляхова из Татарстана заняла первое место в конкурсе «Миссис Россия Мира 2024», передает NEWS.ru. Перед объявлением результатов девушка рассказала, что восхищается другими участницами и считает, что каждая из них достойна короны, поэтому о конкуренции и речи не идет.

Все достойны короны, все достойны победы, все имеют право на это, потому что все готовились, не только я. Самым сложным этапом были репетиции нон-стоп, где ты спишь только час, — поделилась она.

При этом особенную симпатию у Саляховой вызывают конкурсантки с фигурой плюс-сайз или женщины постарше. Она уверена, что они — пример для подражания для многих женщин, которые не решаются проявить себя. Тем более что Динара, по ее словам, тоже вышла на сцену не на пике формы.

Это огромная работа над собой и шаг вперед — выйти на сцену тем, кому за пятьдесят, образно говоря, или которые «не 90-60-90». Я тоже вышла на сцену не в «сухой форме», как на соревнования. Я полностью их поддерживаю и считаю, что это достойный пример для многих женщин, которые сидят дома и боятся себя проявить, — заявила она.

Секрет красоты, с точки зрения Саляховой, очень прост. Главное, как она полагает, — быть искренней, доброй и естественной.

Первое — это естественность, второе — искренность и доброта, — отметила она.

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