Названа победительница конкурса «Миссис Россия - 2022» «Миссис Россия - 2022» стала бизнесвумен из Москвы Нина Банная

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Победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2022» стала моcквичка, мать троих детей, владелица международного гостиничного бизнеса Нина Банная. Финал всероссийского шоу состоялся в Москве 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В финал конкурса вышли 25 участниц со всей России. Самой молодой стала 21-летняя представительница Ростова-на-Дону, самой взрослой — уастница из Московской области, которой исполнилось 64 года.

Победительнице конкурса Нине Банной 40 лет, у неё трое детей — 16, 15 и 11 лет. Ранее она стала победительницей конкурса «Миссис Москва — 2022».

Главной победительнице достался индивидуальный приз — возможность принять участие в сериале «Зины в деле», главную роль в котором исполнит актриса Олеся Железняк.

При этом представлять Россию на международных конкурсах станет другая участница — обладательница титула «Миссия Россия Globe» Виктория Московская из Кемерово. У неё четверо сыновей 20, 15, 12 и 9 лет.

Ранее сообщалось, что уроженка Оренбурга Анна Линникова стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2022». Она — студентка второго курса университета технологий управления и экономики в Санкт-Петербурге. Ей 22 года, она учится на PR-отделении. В числе хобби новой мисс Россия — шитьё и изучение французского языка.