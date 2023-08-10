Названа пища, губительная для кишечника Врач Каландия: недостаток пищевых волокон и жидкости губительны для кишечника

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Недостаток пищевых волокон и жидкости, а также избыток жирной и жареной пищи может привести к проблемам с кишечником, сообщил изданию LIFE.ru врач-гастроэнтеролог Шота Каландия. Кроме того, нарушить пищеварение также способно чрезмерное потребление сахара и быстрых углеводов.

Так, например, клетчатка способствует поддержанию нормальной функции кишечника, а ее недостаток в рационе может вызвать запоры. Недостаточное потребление воды в свою очередь может привести к обезвоживанию и затруднению пищеварения, отметил врач. Каландия рассказал, что также не стоит есть много жирной и жареной пищи.

Пища, богатая насыщенными жирами и трансжирами, является сложноусвояемой и может вызывать проблемы с пищеварением. Кроме того, такая пища может способствовать развитию воспалительных процессов в кишечнике и увеличивать риск развития хронических заболеваний, включая язву желудка и язвенный колит, — пояснил медик.

Помимо этого, стоит отказаться от чрезмерного потребления сахара, быстрых углеводов, алкоголя и кофеина. Увлечение таким питанием может не только привести к возникновению дисбактериоза и синдрома раздраженного кишечника, но и к развитию воспалительных процессов, подчеркнул Каландия.

Врач-гастроэнтеролог Ольга Агринская ранее посоветовала, чтобы избежать проблем с кишечником и диареи во время путешествий, пользоваться исключительно бутилированной или кипяченой водой даже для чистки зубов. Она уточнила, что не стоит покупать напитки со льдом и свежевыжатые соки в неизвестных местах.