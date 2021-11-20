Названа отличительная особенность «дельта»-штамма COVID-19

Только у трети заразившихся «дельта»-штаммом наблюдаются классические симптомы COVID-19. К такому выводу пришли учёные Имперского колледжа Лондона. Согласно их исследованию, главной особенностью варианта коронавируса AY.4.2 является его бессимптомность. Эту тенденцию медики считают довольно опасной, поскольку она способствует быстрому распространению заболевания.

Авторы работы проанализировали результаты 100 112 ПЦР-тестов, взятых в период с 19 октября по 5 ноября. Из них 1399 оказались положительными. «Дельту» выявили у 841 пациента, из них почти 12% пришлось на вариант AY.4.2.

Очевидно, что люди ждут появления симптомов, прежде чем пройти тест и выяснить, инфицированы они или нет. Отсутствие же симптомов может облегчить передачу вируса, — объяснила соавтор исследования Кристл Доннелли.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «дельта»-штамм является пиком патогенности коронавируса. Поэтому учёным есть смысл сосредоточиться на лечении заболеваний именно от этого штамма, подчеркнул он.

Альтштейн добавил, что в последующем патогенность вируса, скорее всего, снизится, так как он уже приспособился к человеческой популяции.