Названа основная проблема российского туризма Предприниматель Тертычный: основная проблема российского туризма — инфраструктура на местах

Фото: Shutterstock

Российский туризм имеет огромные перспективы, но основная его проблема — отсутствие достойной инфраструктуры на местах, рассказал РИАМО предприниматель Александр Тертычный. По его словам, во многих регионах России она сохранилась еще со времен Советского Союза и уже устарела, а в некоторых субъектах туристическую инфраструктуру только предстоит создать.

Если смотреть в будущее, у российского туризма есть огромные перспективы, главное — создать достойную инфраструктуру на местах. Нужно строить отели, дороги, различные визит-центры, кафе, разрабатывать экологические тропы. С этой точки зрения работы непочатый край, в России есть масса регионов, где можно развивать экономику в целом и туристическую инфраструктуру в частности, — рассказал Тертычный.

Бизнесмен уточнил, что в России на данный момент есть всего несколько массовых туристических направлений — это Красноярский край, Черноморское побережье и крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань. Помимо этого, развивается курорт Архыз на Северном Кавказе. Но в остальных областях наблюдается проблема с развитием туристической инфраструктуры, отметил эксперт.

Так, Тертычный охарактеризовал национальный природный парк «Ленские столбы» в Якутии как одно из мест, незаслуженно обделенных вниманием туристов из-за проблем с инфраструктурой. Парк входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является уникальным с точки зрения экологии, однако добраться до него очень сложно, так как к нему не проложена современная автомобильная дорога, а пароход ходит до него лишь один раз в день и перевозит максимум 200 человек. Развитие инфраструктуры здесь позволило бы привлечь множество ценителей природы, считает эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее упразднил Ростуризм: функции ведомства переданы Минэкономразвития. Ведомство с 20 октября будет заниматься выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере туризма и туристской деятельности, координацией деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, оказанием государственных услуг, управлением государственным имуществом.