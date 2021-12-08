Названа основная проблема разработки стандартов в реабилитации незрячих

Одна из основных проблем в разработке ГОСТа для электронных видеоувеличителей, использующихся в реабилитации незрячих, — это состав рабочей группы, считает генеральный директор производителя средств для незрячих и слабовидящих «Элита Групп» Нусрет Адигезалов. В неё не вошли те эксперты, чей голос должен быть решающим, сообщил он изданию argumenti.ru.

Дело в том, что почти все члены подкомитета, кто разбирается в предмете, сами же являются производителями или продавцами этого оборудования. Между тем есть прекрасные специалисты в коррекционных школах и специальных библиотеках, которые работают со слабовидящими разного возраста и лучше всех знают их потребности. Я убежден, что именно эти люди должны иметь решающий голос по данному вопросу, — сказал Адигезалов.

Он добавил, что обсуждение стандартизации идёт неэффективно, проект за более чем 20 совещаний был «из очень вредного превращён в почти бесполезный». Адигезалов рассказал, что внимание свелось к ручным увеличителям, хотя ГОСТ подразумевает все их классы.

Ранее на то, что в комиссии при Росстандарте по разработке новых ГОСТов не оказалось представителей коррекционных школ, обратил внимание секретарь Ассоциации руководителей образовательных организаций для обучающихся с нарушениями зрения Павел Суворов. Он также заявил, что нельзя ограничивать конкуренцию производителей при утверждении стандартов.