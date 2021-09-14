Названа основная причина страха россиян перед мигрантами

Сегодня россияне боятся мигрантов, так как считают их чужими. Если на глазах у людей возникают какие-то беспорядки с их участием, то возникают различные фобии. Об этом Lenta.ru рассказал социолог, кандидат наук, руководитель группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник РАНХиГС Евгений Варшавер.

Всякий раз, когда мигранты нарушают порядок, нам это бросается в глаза и вызывает какие-то фобии. Есть объяснение, почему это так, — так устроен человек. Когда он видит людей, которых он считывает как чужаков, он начинает бояться, — отметил эксперт.

По его мнению, исследования психологов говорят о том, что люди умеют различать своих и чужих и делают это крайне эффективно. Только непонятно, как классифицировать людей, где кто-то будет чужим или своим. Поэтому основная проблема заключается в том, как преодолеть этот барьер, чтобы человек перестал считать чужих таковыми.

Варшавер напомнил, что в 60-е годы в Москву из деревни приезжали деревенские жители на заработки, так называемые лимитчики. При этом они вели себя странно и непонятно городскому обывателю. И это было связано не с тем, что деревня — это плохо, а что деревенские люди не понимали как себя вести в крупном городе.

То же самое происходит и сейчас. Люди чётко разделяют и видят разницу между таджиками и русскими. Хотя это абсолютно не так, — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Мигрантов, которых выселили из подмосковного села Бужаниново после убийства пенсионерки и народного схода, перевезли на охраняемую территорию в Сергиев Посад. Их новое место жительства находится в 15 минутах езды от населённого пункта.