Историк назвал основную причину распада СССР Историк Герасимов: падение железного занавеса стало причиной распада СССР

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Основной причиной распада СССР стало падение железного занавеса и хлынувший поток западных идей, поддерживаемых первым советским президентом Михаилом Горбачевым, считает доктор исторических наук Григорий Герасимов. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что было еще два критических удара по идее коммунизма.

Первым стал XX съезд КПСС, где разоблачили культ личности лидера СССР Иосифа Сталина, полагает Герасимов. Следующим ударом стало объявление о том, что в 1980 году наступит коммунизм. Как пояснил историк, пока люди верили в эту идею, СССР покорял одну вершину за другой в науке, технике, в военном деле, победили фашистскую Германию, стали соперниками США и сверхдержавой. А когда 1980 год наступил, а коммунизм нет, угасла вера в идеологию, уточнил эксперт.

Естественно, что в душах и коммунистов, и народа пала вера в идеологию. И когда началась перестройка, когда пал железный занавес и с Запада хлынули идеи, которые были поддержаны сверху Горбачевым, [Александром] Яковлевым (первый заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. — NEWS.ru) и другими, тогда народ и отбросил коммунистическую идею, перестал защищать советскую власть и партию, — заявил Герасимов.

По словам историка, поворотным моментом стал 1991 год. Герасимов считает, что в это время у коммунистов появилось сомнение, правильно ли защищать советскую власть. Историк объяснил, что произошел раскол: одни граждане сказали, что им не нравится СССР и вышли из него, а другие не видели смысла их останавливать.

Одним словом, никто не выступил в защиту распадающейся идеи. Когда она рухнула в душах людей, тут же рухнул и Советский Союз, — заключил историк.

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