Названа основная причина невозможности похудеть Диетолог Зубарева назвала основную причину невозможности похудеть

Диетолог Наталья Зубарева заявила, что проблемы в работе щитовидной железы являются основной причиной невозможности похудеть. Эксперт пояснила, что из-за неправильной работы органа замедляется обмен веществ, организм тратит меньше калорий и все излишки уходят в жир. По её словам при гипотиреозе человек становится малоподвижным, а даже самая низкокалорийная еда приводит к набору веса.

Качество жизни при гипотиреозе очень печальное — всё лень, всё тяжело, на простейшие действия нужны сверхусилия, — написала Зубарева в своём Telegram-канале.

Она посоветовала обратиться к эндокринологу, сдать анализы и получить индивидуальное лечение. Специалист также порекомендовала отказаться от сахара, консервантов и трансжиров.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что людям с сердечной и почечной недостаточностью следует воздержаться от употребления арбуза. Эксперт пояснил, что арбуз состоит на 90–95% из воды, а людям, которые должны контролировать потребление воды, его есть нельзя. О добавил, что фруктоза в арбузе очень быстро усваивается организмом, а это может стать причиной появления лишнего веса.