Названа основная причина инвалидности по всему миру The Lancet Neurology: инвалидность в мире связана с неврологическими болезнями

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Основной причиной плохого здоровья и инвалидности, наблюдаемых по всему миру, являются неврологические заболевания, сообщает журнал The Lancet Neurology со ссылкой на анализ Глобального исследования бремени болезней, травм и факторов риска. Согласно ему, в 2021 году заболевания нервной системы диагностировали у 3,4 млрд человек.

Среди них были инсульт, менингит, болезнь Альцгеймера и различные виды деменции. При этом на частоту болезней влияли увеличение продолжительности жизни и, соответственно, старение населения, а также образ жизни и воздействие окружающей среды. Кроме того, за последний 31 год число инвалидностей, болезней и смертей в мире, связанных с неврологическими заболеваниями, выросло на 18%.

Согласно публикации, самыми частыми неврологическими расстройствами в 2021 году оказались головные боли напряжения и мигрени, было зафиксировано около 2 млрд и 1,1 млрд случаев соответственно. Наиболее быстрорастущей болезнью стала диабетическая невропатия. Число пациентов с таким диагнозом выросло более чем в три раза с 1990 года.

Ранее невролог Любовь Некрасова рассказала, что женщины значительно чаще мужчин подвержены мигрени. Она объяснила это тем, что данный недуг более чем в 70% случаев связан с менструальным циклом. При этом сильным триггером приступа является колебание уровня женских половых гормонов.