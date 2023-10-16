Названа основная ошибка мужчин в одежде Стилист Мэйфейр: одежда оверсайз ухудшает внешний образ мужчины

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Даже дорогая и качественная одежда будет выглядеть на мужчине не лучшим образом, если она ему велика, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» стилист-имиджмейкер Андрей Мэйфейр. Он отметил, что оверсайз в мужской моде годится в основном для подростков, поэтому одежду лучше подбирать по размеру.

Достаточно будет убедиться, что ворот рубашки нужного диаметра, плечи куртки, пальто или пиджака находятся на месте, а не висят, при этом рукава не длины и не коротки. Без правильной посадки одежды по фигуре трудно добиться хорошего впечатления от образа, состоящего даже из самых дорогих и качественных вещей, — пояснил эксперт.

По его словам, особое внимание необходимо уделить и цветовой гамме. Так, более светлые вещи, например пальто в светло-сером или коричневом цвете в сочетании с голубыми джинсами, будукт смотреться выигрышно и выделять своего обладателя. Кроме того, образ можно улучшить и за счет пиджака.

Темно-синий непарный пиджак придаст фигуре солидности, если необходимо — скроет ее незначительные недостатки. Его лучше всего носить с белой или голубой рубашкой, — посоветовал имиджмейкер.

Что касается брюк, то они не должны быть слишком длинными, собираясь в «гармошку» снизу. Идеальной для брюк со стрелками является длина, когда низ брючины едва касается задней части верха классических мужских туфель. В этом есть и практический смысл — так брюки меньше пачкаются.



Рассказывая о выборе обуви, Мэйфэйр порекомендовал отойти от традиции отдавать предпочтение кроссовкам или ботинкам черного цвета в сторону темно-коричневого оттенка.

Такая пара всегда смотрится дороже, а с годами, в отличие от черной, будет выглядеть только лучше, — подытожил стилист.

Ранее стилист Влад Лисовец заявил, что джинсы-скинни, меховые шубы и жилеты, часы со стразами и высокие бейсболки превращают женщин в простушек. По его мнению, девушкам по той же причине нужно избавиться от сарафанов с рукавами-фонариками.