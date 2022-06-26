Названа опасность жизни с кошками Токсиколог Кутушов назвал опасность жизни с кошками

Фото: kto-chto-gde.ru

Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что кошки могут оказаться переносчиками опасных и даже смертельных заболеваний, если питомец имеет возможность контактировать с другими животными. Он отметил, что при плотном контакте с кошками есть опасность получения паразитарных, вирусных и бактериальных заболеваний. Эксперт перечислил некоторые: хламидиоз, туберкулёз, бешенство и другие, пишет URA.RU.

Если кошка домашняя и не контактирует с другими животными, то есть только опасность гельминтоза, — поделился Кутушов.

Он при этом назвал и положительные стороны кошек в качестве питомцев. По мнению токсиколога, животные обладают эффектом умиротворения, так как человек положительно реагирует на их тепло.

Кардиолог Европейского медицинского центра Рашид Сонгуров ранее заявил, что смертность по инфаркту миокарда чаще всего обусловлена осложнениями, такими как сердечная недостаточность. Эксперт пояснил, что инфаркт миокарда — это острая боль в груди, которая вызвана дефицитом кислорода в сердечной мышце. Основная причина этого явления является существенное сужение сосудов сердца.

Он добавил, что факторами инфаркта миокарда также являются аритмия и разрыв стенок сердца. Кардиолог посоветовал соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от большого количества алкогольных и кофейных напитков и чрезмерного употребления табака.