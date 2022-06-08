Названа опасность вакцины от оспы Вирусолог Альтштейн рассказал про опасность вакцины от оспы

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России ещё остались резервы вакцин от натуральной оспы, которые можно применять против оспы обезьян, но препарат имеет тяжёлый побочный эффект. Он уточнил, что один человек из 100 тысяч может остаться инвалидом или умереть после получения вакцины. Эксперт рассказал, что после избавления от необходимости в применении этого препарата «врачи вздохнули с облегчением», пишет URA.RU.

Вакцина от оспы, которая сделана на основе вируса и применялась на протяжении многих лет, даёт очень тяжёлые даже не побочные эффекты, а осложнения. Примерно один на 100 тысяч получит инвалидность или летальность, — поделился Альтштейн.

Он добавил, что одним из побочных заболеваний является «генерализованная вакцина» — кожное заболевание, характеризующееся генерализованной сыпью кожных поражений и вызываемое вирусом осповакцины.

Врач-сомнолог Надежда Бурко ранее заявила, что длительный сон повышает риски развития ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Она подчеркнула, что для взрослого человека восемь часов сна должно быть достаточно для восстановления. По словам эксперта, если этого времени не хватает, то это может говорить о наличии нарушений в организме.