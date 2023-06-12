Названа опасность употребления грязной клубники Нутрициолог Макарова: употребление грязной клубники приведет к кампилобактериозу

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Нутрициолог Анна Макарова рассказала агентству ПРАЙМ, что употребление немытой клубники грозит риском заражения острым инфекционным поражением желудочно-кишечного тракта — кампилобактериозом. Эксперт добавила, что симптомами заболевания являются диарея, боли в животе, повышенная температура, головная боль, тошнота и рвота. По ее словам, вода может снизить концентрацию вредных веществ в ягоде.

Кампилобактериоз можно подхватить, употребляя в пищу немытую клубнику. Поэтому для дополнительного снижения рисков опускайте ненадолго ягоды в воду перед употреблением, — сказала Макарова.

Специалист также призвала не верить заверениям о том, что замачивание клубники в мыле, соде и уксусе может быть безопасным.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность. Она предостерегла от потребления кофе на завтрак. Специалист также порекомендовала на завтрак употреблять сыр вместо колбасы.