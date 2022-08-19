Названа опасность укусов комаров и оводов Терапевт Слободина заявила, что укусы комаров и оводов грозят анафилактическим шоком

Врач-терапевт Галина Слободина заявила, что укусы комаров, слепней, шершней, оводов и пчёл могут привести к анафилактическому шоку. Эксперт отметила, что в группе риска находятся люди с повышенной реакцией иммунитета. Она пояснила, что у некоторых организм может бурно реагировать на любые изменения иммунитета, поэтому происходит резкий выброс гистаминоподобных веществ, пишет URA.RU.

Укус любого насекомого может вызвать анафилактический шок. Здесь у человека должно быть высокое реактивное состояние иммунитета, что так бурно реагирует выбросом в организме гистаминоподобных веществ и вызывает такую закрученную аллергическую реакцию, — рассказала Слободина.

Она порекомендовала людям с аллергической предрасположенностью к продуктам быть предельно внимательным, так как встреча с насекомыми для них небезопасна.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например, пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий. Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например, листовые овощи и сельдерей.