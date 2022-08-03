Названа опасность укуса комара Учёный Патраман рассказал про опасность укуса комара

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Научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И. Марциновского Иван Патраман заявил, что укус комара может привести к развитию у человека энцефалита. Эксперт уточнил, что это может произойти, если комар оказался носителем лихорадки Западного Нила. По его словам, после укуса температура может увеличиться до 39 градусов, а также может появится озноб и тошнота, пишет URA.RU.

Первые его симптомы — подъём температуры до 39 градусов и выше, озноб, тошнота, ломота в мышцах и суставах, головная боль. Вирус опасен возникновением осложнений, одно из которых — развитие энцефалита, — поделился Патраман.

Он порекомендовал при проявлении первых симптомов незамедлительно обратиться к врачу за помощью.

Ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Анастасия Симонова ранее заявила, что одной из главных ошибок при укусе гадюки является попытка высосать яд из из места укуса. Эксперт пояснила, что эффект от этих действий минимален, но при этом существует вероятность нанесения инфекции. Она добавила, что не стоит также делать надрезы на месте укуса, так как это лишь усиливает повреждение. По её словам, можно охладить место укуса, но лишь кратковременно.