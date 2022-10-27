Названа опасность сока лука и чеснока для слизистой носа Врач Тяжельников: сок чеснока и лука может повредить слизистую носа

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Врач Андрей Тяжельников заявил, что капать сок лука и чеснока в нос опасно, поскольку это может повредить слизистую. Эксперт добавил, что данные овощи полезны при профилактике вирусных заболеваний, но в качестве пищи. По его словам, Они выделяют фитонциды, обладающие противомикробным действием, сообщает РИА Новости.

Такие традиционные средства, как лук и чеснок, несомненно, имеют полезные свойства. Принимать их нужно внутрь в качестве добавки к еде, но не закапывания сока лука или чеснока в нос. Так можно только повредить слизистую, — рассказал Тяжельников.

Специалист порекомендовал промывать нос и полоскать горло солевыми растворами либо аптечными средствами. Он при этом подчеркнул, что лучший способ защиты от вирусных заболеваний в холодное время года — вакцинация.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.