Названа опасность сидячего образа жизни для мужского здоровья Уролог Богатырев: сидячий образ жизни повышает риски простатита у мужчин

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Уролог-андролог Артур Богатырев рассказал «Известиям», что гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни, негативно влияет на здоровье мужчины, повышая риски развития простатита и снижения потенции. Эксперт пояснил, что при сидячем образе жизни нарушается циркуляция крови в области малого таза. Еще одной проблемой, по словам специалиста, является то, что зона паха у мужчин чувствительна к высоким температурам, которая приводит к ухудшению качества сперматозоидов и снижению выработки тестостерона.

Застой крови в органах малого таза является частым последствием малоподвижного образа жизни. Длительный застой крови и лимфы ведет к кислородному голоданию предстательной железы и в последствии к снижению иммунитета в простате, — сказал Богатырев.

Он порекомендовал увеличить простую физическую активность в течение дня, минимизировать вредные привычки и регулярно посещать врача-уролога.

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