Названа опасность самостоятельного выдавливания черных точек Косметолог Андриянова рассказала об опасности самостоятельного выдавливания черных точек

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Врач-косметолог Ольга Андриянова рассказала «Известям», что черные точки (комедоны) образуются на коже из-за переизбытка кожного сала (себум) в клетке кожи (кератиноцид). Эксперт уточнила, что комедоны бывают белого цвета, так как кожное сало в клетках кожи еще не окислилось. Специалист подчеркнула, что их нельзя выдавливать, так как существует риск занесения инфекции. По ее словам, из-за патогенной флоры может возникнуть воспалительное заболевание, которое распространится по всему лицу.

Самостоятельно выдавливая черные точки, вы можете занести туда инфекцию, что может привести к присоединению инфекции, а за счет присоединения условно патогенной флоры может возникнуть акне. Инфекция будет распространяться по всему лицу, — сказала Андриянова.

Она посоветовала обращаться к врачу-дерматологу, который уберет черные точки в условиях стерильного кабинета специальными препаратами и средствами.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.