https://static.news.ru/photo/43334a44-64f0-11ea-949f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может столкнуться с серьёзными проблемами, если распространение коронавируса пойдёт по «итальянскому сценарию». В случае увеличения масштабов эпидемии больницам может не хватить аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом предупредил врач-невролог Павел Бранд.

По его словам, в Италии в условиях стремительного распространения болезни на помощь государственным медучреждениям приходят частные клиники. В России, и в частности в Москве, это будет невозможно из-за «особенностей законодательства». Больницы, по его словам, могут обеспечить аппаратами ИВЛ не более 1,5-2 тысяч человек. В случае развития ситуации, как в Италии, их нужно в 5-6 раз больше.

Что это значит? Это значит, что многие из тех, кому не хватит аппаратов погибнут. Плюс погибнут те, кому аппараты нужны по другим (кроме коронавируса) показаниям, — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России за последние сутки. Четверо граждан, инфицированных COVID-19, находятся в Москве, по одному — в Краснодарском крае и Калининграде.