Названа опасность приёма сердечных лекарств в жару Кардиолог Мацкеплишвили рассказал об опасности приёма сердечных лекарств в жару

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Кардиолог Симон Мацкеплишвили заявил, что передозировка лекарствами дли разжижения крови или отмена их приёма в жаркие дни могут привести к осложнениям. Эксперт пояснил, что при отмене чрезмерное сгущение крови может привести к сердечным эпизодам. Он также предупредил об опасности приёма мочегонных препаратов и посоветовал обратиться ко врачу для консультаций по уменьшению дозировки, пишет URA.RU.

Нужно проявлять особую аккуратность при приёме лекарств, разжижающих кровь. Чрезмерное сгущение крови при их отмене, равно как и их передозировка, могут привести к непоправимым осложнениям, — поделился Мацкеплишвили.

Он также призвал быть аккуратными и здоровых людей, так как в жаркую погоду нагрузка на сердечно-сосудистую систему резко увеличивается.

Хирург Илья Колышев ранее заявил, что аппендицит способен маскироваться под гастрит, острую язву желудка, панкреатит, воспаление желчного пузыря, или же инфекционные заболевания. Эксперт отметил, что иногда аппендицит путали с некоторыми формами чумы, поэтому среди врачей заболевание стали называть обезьяной всех болезней. Он отметил, что в настоящее время специалисты скорой помощи обладают достаточным опытом, чтобы распознать аппендицит.