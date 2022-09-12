Названа опасность попадания в пищевод содержимого желудка Врач Милинис: попадание в пищевод содержимого желудка может обернуться онкологией

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Попадание в пищевод содержимого желудка может обернуться язвами, эрозиями, внутренними кровотечениями и даже онкологией, сообщила в разговоре с Lenta.ru врач-терапевт Алисия Милинис. По ее словам, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является хроническим заболеванием, связанным с нарушением функции барьера, разделяющего пищевод и желудок, проявляется оно изжогой, болью и ощущением «кома» в горле при глотании, а также отрыжкой.

При отсутствии лечения гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может привести к появлению язв и эрозий, осложняющихся кровотечениями, а также к перерождению клеток, составляющих ткани пищевода, вплоть до онкологии. При появлении тревожных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу, — отметила эксперт.

Милинис предупредила, что факторами риска ГЭРБ обычно считаются избыточная масса тела и ожирение, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, курение, беременность и значительные физические нагрузки. Прием некоторых групп лекарственных препаратов тоже может внести свой вклад в развитие данного заболевания — прежде всего бета-блокаторов, нитратов, аспирина и седативных средств.

Врач-гастроэнтеролог Оксана Левина ранее отметила, что предостережением для человека может являться сильная и ноющая боль в животе после приёма пищи. При подобных ощущениях необходимо немедленно обратиться в больницу, где назначат гастроскопию и лечение в зависимости от диагноза.