Названа опасность перехода на летнее время Сомнолог Сурненкова: в первые дни после перехода на летнее время растет риск инфарктов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова рассказала агентству ПРАЙМ, что переход на летнее время может оказать негативное влияние на организм человека. Эксперт уточнила, что в первые три дня после перехода резко увеличивается риск сердечных приступов. По ее словам, переход на летнее время также сопровождается снижением работоспособности, концентрации внимания, повышением сонливости из-за потери часа сна.

Затраты, которые несет общество из-за ошибок, допускаемых невыспавшимися сотрудниками, пропусками работы из-за больничных листов перекрывают в разы возможную экономию. Поэтому переход на летнее время на самом деле дорого обходится, — сказала Сурненкова.

Специалист подчеркнула, что человечество эволюционно привыкло жить по зимнему времени.

Ранее депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев сообщил, что законопроект о возврате перехода на летнее время будет внесен в Госдуму в день летнего солнцестояния — 21 июня. В случае принятия закона, стрелки будут переводить на час вперед с конца марта до октября. По его словам, переход на летнее время является общемировой практикой, которую применяют практически все страны Европы, стрелки часов переводили в СССР и России до 2012 года.