Названа опасность отёков Эндокринолог Киселёва рассказала про опасность отёков

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Врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселёва рассказала, что отёки могут свидетельствовать о варикозной болезни, об одностороннем лимфостазе, а также об опухолях, сдавливающих сосуды. Она призвала людей, которые наблюдают у себя односторонний отёк на теле незамедлительно обратиться к терапевту. По словам эксперта, в этой ситуации необходимо обследовать сосуды нижних конечностей, прежде всего вены, сердце, а также почки, пишут «Известия».

Появление отёков — всегда тревожная ситуация, потому что это говорит о проблеме: варикозной болезни, выраженной больше с одной стороны, об одностороннем лимфостазе. Также это может быть связано и с опухолями, сдавливающими сосуды, — рассказала Киселёва.

Специалист пояснила, что из-за жары сосуды расширяются, чтобы большее количество крови через кожу могло охладиться. В этом случае, по словам врача, под силой гравитации кровь накапливается в сосудах конечностей.

Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко ранее заявила, что сезонные продукты — помидоры и огурцы — полезны для работы сердечно-сосудистой системы. По её словам, для снижения артериального давления следует регулярно употреблять эти овощи. Эксперт при этом предупредила, что эти два продукта следует употреблять без соли, так продукты не теряют свою пользу для организма.