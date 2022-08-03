Названа опасность наводнивших Москву испанских слизней Биолог Марьинский рассказал про опасность наводнивших Москву испанских слизней

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Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил, что испанские слизни за счёт липкости своего тела быть механическими переносчиками различных бактерий, вирусов, яиц и различных паразитов. Он пояснил, что это происходит из-за того, что данные моллюски всеядны и могут употреблять в пищу даже падаль. По словам эксперта, если взять в руки представителя этого вида, а затем случайно протереть глаза руками, то можно занести серьёзную инфекцию, пишут «Известия».

Они ползают по разной падали, поэтому могут за счет липкости своего тела быть механическими переносчиками различных бактерий, вирусов, яиц и различных паразитов, — рассказал Марьинский.

Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки с мылом, если был произведён контакт со слизнем. Также следует хорошо промывать фрукты и овощи с грядок.

Научный сотрудник Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Иван Патраман ранее заявил, что укус комара может привести к развитию у человека энцефалита. Эксперт уточнил, что это может произойти, если комар оказался носителем лихорадки Западного Нила.

По его словам, после укуса температура может увеличиться до 39 градусов, а также может появится озноб и тошнота. Он порекомендовал при проявлении первых симптомов незамедлительно обратиться к врачу за помощью.