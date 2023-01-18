Названа опасность купания в проруби на Крещение Врач Машковский предостерег от купания в проруби зимой из-за опасности остановки сердца

Фото: Oleksii Kovaliov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Врач Евгений Машковский рассказал URA.RU, что купание в проруби на Крещение грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца. Эксперт пояснил, что организм во время погружения в холодную воду испытывает стресс, из-за чего происходит спазм сосудов, который может привести к летальному исходу. Он предупредил, что также купание в проруби должны избегать люди с тяжелыми хроническими заболеваниями дыхательных органов и сердца.

Во время погружения в прорубь организм испытывает стресс, в ответ на который происходит спазм сосудов. В некоторых случаях это может вызвать такие негативные реакции, как затруднение дыхания, рефлекторная остановка дыхания, нарушение сердечной деятельности и даже остановка сердца, — сказал Машковский.

Специалист посоветовал проходить консультацию врача перед купанием, а во время погружения всегда находиться по присмотром, чтобы была возможность оказать первую медицинскую помощь при необходимости.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.