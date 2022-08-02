Названа опасность купания в фонтанах Врач Сафонова рассказала про опасность купания в фонтанах

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Врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова рассказала «Известиям», что купание в фонтанах чревато не только травмами и переохлаждением, но и целым рядом заболеваний. Эксперт предупредила, что опасность представляет даже обычное ополаскивание рук или ног. По её словам, вода в фонтанах не подвергается процессу обеззараживания, поэтому люди рискуют заразиться конъюнктивитом, грибковыми поражениями, энтеровирусными и ротавирусными инфекциями и даже вирусным гепатитом А.

Воду обновляют минимум раз в неделю, за всё это время вода успевает «цеплять» на себя всё, что только можно: пыль, осадки, выхлопы автомобилей, инфекции от лиц без определённого места жительства, которые моются в фонтанах и стирают там бельё, — отметила Сафонова.

Специалист добавила, что в этой же воде могут утолять жажду и испражняться различные животные, которые живут в городе. Она также предостерегла от купания из-за возможности получить порезы и микротравмы, куда может попасть инфекция.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова ранее рассчитала необходимый объём воды человеку в сутки. По словам эксперта, это примерно 30–40 граммов на килограмм веса, то есть взрослому человеку весом 60 килограммов потребуется не менее двух литров воды. Она при этом призвала пить воду в разумных пределах. Специалист добавила, что объём воды для человека с лишними весом необходимо рассчитывать из его «идеального» веса — рост в сантиметрах минус 100.