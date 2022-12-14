Названа опасность для самолетов в холодное время года Пилот Сытник назвал обледенение серьезной опасностью для самолетов зимой

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Обледенение представляет серьезную опасность для самолетов в холодное время года, так как оно ухудшает видимость, а также может привести к утяжелению судна и его падению, рассказал Lenta.ru заслуженный пилот Юрий Сытник. По его словам, большую опасность также представляют переохлажденный дождь, из-за которого поверхности самолета также покрываются льдом и набирают лишний вес.

Обледенение наступает при температуре от +5 до −5 — эти десять градусов самые опасные. При сильном обледенении полностью покрывается льдом кабина самолета, пропадает видимость, обледеневают части самолета, он может просто сорваться, — рассказал Сытник.

Эксперт добавил, что обледенение создает трудности еще до полета, так как самолет перед вылетом необходимо очистить от снега и льда, а также обработать противообледенительной жидкостью. Он уточнил, что в аэропортах не так много машин, которые осуществляют такую работу — именно поэтому во время снегопадов нередки задержки рейсов. Пилот также рассказал, что зимой приходится уделять больше внимание очистке взлетной полосы, так как из-за льда может снизиться коэффициент сцепления.

Юрист Марина Сапожникова ранее рассказала, что пассажиры задержанных рейсов имеют право на компенсацию в размере 3% стоимости авиабилета и на 25% МРОТ за каждый час ожидания. Она пояснила, что этого можно добиться в случае, если задержка случилась из-за ошибки в расписании перелетов, а также если экипаж или борт самолета оказались не готовы к выполнению рейса. Возмещение можно получить и за моральный вред и убытки, вызванные задержкой перелета. Также компенсация полагается в случае отмены перелета из-за нерентабельности или отказа в посадке — в таком случае пассажиру обязаны выплатить полную стоимость билета.