Обледенение представляет серьезную опасность для самолетов в холодное время года, так как оно ухудшает видимость, а также может привести к утяжелению судна и его падению, рассказал Lenta.ru заслуженный пилот Юрий Сытник. По его словам, большую опасность также представляют переохлажденный дождь, из-за которого поверхности самолета также покрываются льдом и набирают лишний вес.

Обледенение наступает при температуре от +5 до −5 — эти десять градусов самые опасные. При сильном обледенении полностью покрывается льдом кабина самолета, пропадает видимость, обледеневают части самолета, он может просто сорваться, рассказал Сытник.

Эксперт добавил, что обледенение создает трудности еще до полета, так как самолет перед вылетом необходимо очистить от снега и льда, а также обработать противообледенительной жидкостью. Он уточнил, что в аэропортах не так много машин, которые осуществляют такую работу — именно поэтому во время снегопадов нередки задержки рейсов. Пилот также рассказал, что зимой приходится уделять больше внимание очистке взлетной полосы, так как из-за льда может снизиться коэффициент сцепления.

Юрист Марина Сапожникова ранее рассказала, что пассажиры задержанных рейсов имеют право на компенсацию в размере 3% стоимости авиабилета и на 25% МРОТ за каждый час ожидания. Она пояснила, что этого можно добиться в случае, если задержка случилась из-за ошибки в расписании перелетов, а также если экипаж или борт самолета оказались не готовы к выполнению рейса. Возмещение можно получить и за моральный вред и убытки, вызванные задержкой перелета. Также компенсация полагается в случае отмены перелета из-за нерентабельности или отказа в посадке — в таком случае пассажиру обязаны выплатить полную стоимость билета.

 