Названа опасность частого употребления энергетиков Гастроэнтеролог Вялов рассказал про опасность частого употребления энергетиков

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что безалкогольные энергетические напитки могут негативно влиять на кровообращение в организме, а также способствовать развитию гастрита. Эксперт отметил, что энергетики сужают сосуды внутри желудочно-кишечного тракта и способствуют началу воспалительных процессов. Он также предупредил, что употребление энергетиков на голодный желудок приводит к выработке кислоты, которая разрушает слизистую ЖКТ, пишет «Газета.Ru».

Энергетики содержат вещества, которые изменяют метаболизм клетки и влияют на кровоснабжение. Они сужают сосуды внутри ЖКТ и способствуют тому, что в клетках желудка начинаются воспалительные процессы, желудок начинает сам себя разъедать, — поделился Вялов.

Специалист предупредил, что частое потребление энергетиков приводит к серьезным воспалительным процессам.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения. Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.