Названа опасность бесконтрольного приема витаминов Врач Чернышева: определить нужную дозировку витаминов без назначения врача невозможно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бесконтрольный прием витаминных препаратов может нанести вред организму. Так, например, при избытке витамина С он может начать выводиться из различных органов, рассказала «Радио 1» нутрициолог Надежда Чернышова. Эксперт отметила, что определить нужный организму объем микроэлементов без помощи врача невозможно. По ее словам, употребление витаминов из овощей и фруктов при этом совершенно безопасно и полезней.

Например, мы увлеклись витамином С, из-за чего организм с помощью других витаминов начинает его выводить. Прием витаминов трудно рассчитать из головы. <...> Пищевые продукты, богатые витаминами, полезнее, чем капсулы. Поэтому нужно употреблять больше зелени и овощных продуктов, орехов и квашеную капусту, где содержится рекордное количество витамина С, — отметила Чернышова.

В свою очередь нутрициолог добавила, что витамин D сложно получить из продуктов и его часто назначают в капсулах для профилактики. Эксперт посоветовала рассчитать необходимую дозу витамина с лечащим врачом.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что избыток витамина С в организме может спровоцировать аллергическую реакцию, способную проявиться в виде кожных высыпаний или отека Квинке. По ее словам, при передозировке возможны боли и спазмы в животе, диарея, рвота и метеоризм. Также из-за избытка витамина С в почках начинают откладываться камни, добавила специалист.