Названа опасность белого налёта на языке Гастроэнтеролог Каландия назвал опасные причины белого налёта на языке

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Гастроэнтеролог Шота Каландия заявил, что белый налёт на языке может указывать на грибковую инфекцию или заболевания органов пищеварения. По словам эксперта, появлению налёта может предшествовать употребление продуктов, богатых насыщенными жирными кислотами и холестерином. Он добавил, что белый налёт может также свидетельствовать о развитии кандидоза (молочницы) полости рта, пишут «Известия».

Появление белого налёта на язык является одним из немногочисленных симптомов развития кандидоза полости рта. Кандидоз (молочница) — грибковое заболевание, для которого характерно активное размножение бактерий на слизистых оболочках полости рта, — поделился Каландия.

Специалист при этом отметил, что данный симптом может указывать на заболевание органов пищеварения (гастрита, язвенной болезни, панкреатита). Он порекомендовал обратиться к врачу для выяснения причины появления налёта.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Эксперт пояснил, что одним из методов является введение вещества, добываемого из стрептококков, которое растворяет тромб. Он отметил, что это необходимо сделать за 4–6 часов до начала приступа при достаточной укомплектованности бригады в больнице.