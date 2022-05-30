Названа опасность ангины для сердца Терапевт Лишин рассказал про опасность ангины для сердца

Врач-терапевт Виктор Лишин заявил, что у больных ангиной может развиться перикардит (воспалительное поражение наружной соединительной оболочки сердца), если переносить заболевание на ногах. Эксперт добавил, что при заболевании тонзиллитом не рекомендуется ходить на работу даже с небольшой температурой. Он предупредил, что могут также появиться осложнения на суставы, пишет URA.RU.

Ангина считается одним из самых серьёзных заболеваний слизистых верхних дыхательных путей. При ангине на ногах болеть противопоказано и опасно. Перикардиты, воспалительные процессы в стенке сердца как раз развиваются на фоне подобных заболеваний, — рассказал Лишин.

Он пояснил, что вирусы попадая в организм распространяются быстрыми темпами, при ангине при этом организм не успевает справиться с защитой от инфекций.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что в медицинском учреждении можно заразиться внутрибольничной инфекцией. Речь идёт об инфекции, которая является более устойчивой к препаратам из-за их постоянного применения в зданиях больниц. Эксперт пояснил, что чаще всего это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Он признался, что заражаются такими инфекциями крайне редко, но если такое происходит, здание медучреждения могут закрыть на ремонт.