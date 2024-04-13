Названа опасная закуска, которая может спровоцировать рак желудка Диетолог Соломатина: вяленая рыба опасна из-за переизбытка соли

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Выбирая закуски к пиву, лучше остановиться на продуктах с небольшим содержанием соли, таких как креветки, несоленые или слабосоленые орешки, нежирное мясо, посоветовала в эфире радиостанции «Говорит Москва» диетолог Елена Соломатина. Она предостерегла от употребления вяленой рыбы. По словам эксперта, злоупотребление солеными продуктами может привести к раку желудка и другим недугам.

Вяленая рыба содержит достаточно много белка, макро- и микроэлементов, много чего хорошего в достаточно концентрированном виде, потому что нет воды, но все это нивелирует большое количество соли. Поэтому считать полезной такую закуску нельзя. Избыток соли в организме может приводить к онкологии желудка, натрий задерживает жидкость в организме, сбивает обменные процессы, соответственно, является провокатором высокого давления, приводит к проблемам с почками и отекам, — сказала она.

Диетолог указала, что, выбирая закуски к пиву, как правило, исходят не из того, что полезно, а из того, что менее вредно. По ее словам, не рекомендуется употреблять такие продукты чаще раза в неделю. Она также посоветовала брать натуральные орешки и солить их самостоятельно.

Эксперт напомнила, что пиво запрещается употреблять диабетикам и людям с инсулинорезистентностью. По словам Соломатиной, здоровым людям белковая закуска немного скомпенсирует уровень глюкозы в крови. Она рекомендовала использовать в качестве закуски запеченную и охлажденную курицу, индейку и телятину.

Ранее технолог Людмила Румянцева заявила, что полноценный прием пищи можно заменить, выбрав на обед роллы и суши. По ее словам, в этих блюдах оптимальное соотношение КБЖУ.