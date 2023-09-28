Названа опасная молекула, попадающая в организм человека извне Нутрициолог Биткова: в организм извне могут попасть опасные свободные радикалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опасными для человека молекулами, попадающими в организм извне, например с выхлопными газами, являются свободные радикалы (СР) — твердые, жидкие или газообразные нестабильные частицы, рассказала NEWS.ru нутрициолог Ксения Биткова. Она подчеркнула, что СР также образуются в результате обменных процессов. Эксперт отметила, что с негативными — окислительными процессами, вызванными СР, в организме борются антиоксиданты. По ее словам, окисление приводит к повреждению клеток, ряд из которых разрушаются навсегда.

Оксидативный стресс, возникающий из-за свободных радикалов, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, диабет, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и проблемы с глазами: катаракта, возрастная дегенерация желтого пятна. Антиоксиданты замедляют эти процессы, а иногда обращают их вспять, восстанавливая поврежденные клетки, — заявила Биткова.

По ее словам, для борьбы с СР необходимо употреблять в пищу больше продуктов с высоким содержанием витаминов C,E,A, селеном и бета-каротином.

Накануне Биткова рассказала NEWS.ru, что незаменимым химическим элементом для нормальной работы сердца является калий. Она отметила, что это вещество содержится, в частности, в буром рисе, печени, рыбе и морепродуктах (устрицах, моллюсках), моркови, горохе, луке, шпинате.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что для полезного школьного перекуса лучше всего подойдут вареные яйца, запеченное мясо, овощи, фрукты, ржаной или цельнозерновой хлеб и сухофрукты, а в качестве десерта можно предложить домашние овсяные батончики с сухофруктами. Специалист отметила, что интервалы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.