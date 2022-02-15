Названа одна из ключевых проблем российских образовательных проектов

В России нет актуального классификатора навыков и профессий, заявил генеральный директор IT-компании «Диджитал Маркетс» Илья Назаров в разговоре с Daily Moscow. Это, по его мнению, одна из главных проблем технологических образовательных проектов.

На сегодняшний день в нашей стране нет ни одного актуального классификатора навыков и профессий. Как пользователю понять, какие навыки он должен получить, чтобы в недалёком будущем получить приглашение на работу мечты? А будут ли эти навыки востребованы в реальном бизнесе? — задался вопросами Назаров.

Он добавил, что есть трудность с получением новой профессии у потерявших работу граждан. Они могут обучаться бесплатно, но ни служба занятости, ни операторы обучения не предлагают им профориентацию. Из-за этого обучение вряд ли будет эффективно, считает эксперт.

Он посоветовал российским компаниям изучить западные примеры и выставить на рынок образования многосервисные платформенные решения.

Ранее Минтруд назвал профессии, вакансии на которые чаще всего подавались работодателями в службы занятости населения в прошлом году. Это строители, водители, формовщики и сварщики. Также были востребованы работники сферы индивидуальных услуг, средний медперсонал, руководители гостиниц и ресторанов.