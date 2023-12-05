Названа одна из главных причин неравных зарплат мужчин и женщин «Если быть точным»: россиянки чаще мужчин работают в малооплачиваемых отраслях

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Россиянки в четыре раза чаще мужчин работают в малооплачиваемых отраслях, подсчитал аналитический проект «Если быть точным» вместе с Российской экономической школой. Это, по данным экспертов, одна из главных причин гендерного разрыва в оплате труда.

Стереотипно «женская» отрасль, например образование: в ней 82% занятых — женщины, а медианная зарплата — 30 тысяч рублей. Для сравнения в общепринято «мужской», в добывающей, 83% от занятых — мужчины, а медианная зарплата — 72,5 тысячи рублей. В последние два года зарплата в «мужских» отраслях растет гораздо быстрее, отмечают исследователи, а женщин в них становится меньше.

Авторы анализа объясняют, что разделение начинается уже на этапе образования: россиянки чаще выбирают те программы, после которых имеют меньше шансов получить высокооплачиваемую работу. Виной этому в том числе гендерные стереотипы. Кроме того, женщины часто вынуждены выбирать работу, которую получится сочетать с воспитанием детей.

И все-таки в последнее время появляются профессии с хорошей оплатой, остающиеся преимущественно «женскими», отмечает консультант по вопросам гендера и развития «ООН-женщины» Елена Мезенцева. Но обучаться новым навыкам может только богатое и благополучное общество, не сталкивающееся с кризисом и санкциями, добавила она.

Ранее стало известно, что только в 12 субъектах РФ оклад школьных педагогов превышает действующий минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Лишь в трех регионах они превышают минимум, который устанавливается в 2024 году.