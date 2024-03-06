Названа сфера, в которой усилится дефицит кадров НАИК: нехватка рабочих в строительстве вырастет до 15%

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Недостаток специалистов к концу 2024 года в строительной сфере может увеличиться на 15%, дефицит «подогревает» рост объемов заказов в данной отрасли, передает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК). Уточняется, что рабочих сейчас не хватает в дорожно-строительной области, где основная востребованность не закрыта на 11%.

Сообщается, что по итогам 2023 года уровень строительных работ вырос на 7,9% по сравнению с показателями 2022 года, а в денежном эквиваленте он достиг отметки в 15,1 трлн рублей. Издание Lenta.ru со ссылкой на исследование платформы HeadHunter сообщило, что в 2023 году неудовлетворенная потребность работодателей в строительной отрасли возросла на 31%, это примерно 100 тысяч сотрудников. По данным издания, на службе занятости при этом зарегистрировано только 23 тысячи работников из этой сферы.

Ранее стало известно, что около 21 млн россиян трудоспособного возраста не перечисляют деньги в Социальный фонд, часть из них рискует остаться без пенсии к старости. Отмечалось, что речь идет о неработающих гражданах, которые занимаются натуральным хозяйством или воспитывают детей. При этом, согласно данным на 2022 год, официально безработными числятся только полмиллиона россиян.