Названа новая причина задержания «Би-2» в Таиланде Mash: группу «Би-2» задержали в Таиланде за антироссийскую позицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что коллектив рок-группы «Би-2» задержали на Пхукете за антироссийскую позицию и поддержку Украины. По данным канала, музыкантов задержали после обращения генконсульства РФ в Таиланде.

Как пишет Mash, участники группы уже вышли на свободу под залог. Однако, уточнил канал, 26 января задержанные рокеры предстанут перед судом.

Mash со ссылкой на источник в консульстве добавил, что дипломаты России попросили местные власти детально изучить документы музыкантов. После этого, говорится в публикации, выяснилось, что у «Би-2» нет разрешения на концертную деятельность.

Ранее адвокат Сергей Жорин сказал, что группе «Би-2» грозит штраф и депортация после участия в нелегальном концерте в Таиланде. По его словам, также есть вероятность, что музыкантам запретят въезд в страну. Жорин добавил, что организаторы нелегального выступления «просто слились» и фактически бросили музыкантов. «Би-2» сами разбираться в ситуации, уточнил адвокат.

До этого в Сети опубликовали видео задержания участников рок-группы «Би-2» в Таиланде. На кадрах видно, как музыкантов забирают сразу после концерта и погружают в машину. В ролике также заметно, что в момент задержания группу обступили люди, на заднем фоне висит большая неоновая афиша «Би-2».