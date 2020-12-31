Названа новая причина лишения водительских прав

https://static.news.ru/photo/590c232e-4d5f-11eb-905f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишение водительских прав возможно, если использовать шпионские устройства, позволяющие скрывать данные о госномере. Нелегальные устройства позволяют по сигналу водителя сдвигать плашку с госномером автомобиля, и дорожные камеры не могут его считать.

О последствиях применения некоторыми водителями электрических рамок рассказал портал Autonews.ru. Опрошенные изданием инспекторы ГИБДД отметили, что за установку рамки-обманки водителя ждёт протокол за управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.

Я бы еще написал протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. <...> В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами, — предупредил один из инспекторов.

По словам юриста Катерины Соловьёвой, использование различных устройств, которые затрудняют считывание госномеров, грозит лишением прав. Неприятности у водителя могут быть даже в случае, если на момент остановки инспектором ГИБДД устройство не было активировано.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 3 декабря 2020 года граждане России могут получить водительские права нового образца. С ними автовладельцам будет проще передвигаться за границей. Отличие нового формата удостоверения от старого минимальное. Разница лишь в том, что на лицевой стороне прав надпись «Водительское удостоверение» будет дублироваться на английском и французском языках. Стоит заметить, что нет никакой экстренной необходимости менять уже существующие права.