Названа норма потребления сыра в день Диетолог Соломатина посоветовала съедать 50 гр сыра в день

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Норма потребления сыра в день должна составлять 50 гр, чтобы этот продукт принес пользу здоровью, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что в сыре содержится кальций, который полезен для костей, и молочный белок, который легко усваивается и является хорошим строительным материалом для организма.

Норма потребления сыра — где-то 50 гр в день. Сыр — хороший концентрат кальция и белка. Кальций полезен для наших костей, а молочный белок, который легко усваивается, — это строительный материал для организма, — отметила диетолог.

По словам врача, сыр также представляет собой хороший источник витамина D, от дефицита которого страдают многие люди. В продукте содержится триптофан, аминокислота, из которой производится мелатонин, помогающий легко засыпать, и серотонин, поддерживающий в норме настроение. Сыр полезен и пожилым, так как предотвращает возрастные заболевания.

Молочный жир в составе этого продукта в умеренных количествах будет помогать организму вырабатывать гормоны. В сыре есть и витамин A. Это зрение, иммунная система, укрепление слизистых, здоровье кожи, волос и ногтей, — заключила Соломатина.

Нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее порекомендовал пожилым ежедневно включать в рацион мясо, его норма при этом должна составлять примерно 100-120 гр в день. Он отметил, что лучше всего употреблять мясо курицы, индейки или перепела.